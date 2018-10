They Shall Not Grow Old: il film di Peter Jackson sarà distribuito dalla Warner Bros.!

La Warner Bros. ha acquistato i diritti di distribuzione globali di They Shall Not Grow Old, nuovo documentario di Peter Jackson mostrato in anteprima italiana durante l'ultima Festa del Cinema di Roma.

L'accordo è stato firmato dopo che la proiezione del film durante il Toronto Film Festival, alla presenza del presidente della Warner Bros Pictures Group Toby Emmerich, il presidente della New Line Carolyn Blackwood, il capo della sezione marketing globale Blair Rich, il presidente della distribuzione nazionale Jeff Goldstein e Tom Molter, presidente della distribuzione teatrale internazionale.

Come noto, They Shall Not Grow Old mescola filmati inediti e registrazioni audio dagli archivi cinematografici dell'Imperial War Museums con una tecnologia all'avanguardia che include immagini colorate e nitide riconvertite in 3D stereoscopico. Il risultato è un film coinvolgente che umanizza le esperienze dei giovani soldati britannici che hanno combattuto nella prima guerra mondiale 100 anni fa, in sequenze narrate dai soldati stessi. Attualmente il documentario ha una percentuale del gradimento di 100% su Rotten Tomatoes.

“Io e Peter condividiamo la stessa passione per la storia della Prima Guerra Mondiale,” ha commentato Emmerich, “e guardare questo documentario per me è stata un’esperienza davvero commovente. Credo che questo film serva a ricordare agli spettatori di tutto il mondo il coraggio e lo spirito di sacrificio di questi giovani soldati, e il loro inestimabile contributo per la causa della libertà. Peter ha creato un film potente capace di toccare il cuore delle persone, e siamo fieri di esserci associati a lui per presentare questo progetto al pubblico di tutto il mondo”.

Con la Warner a sostegno del film e il plauso universale della critica è difficile non considerare fin da ora They Shall Not Grow Old come il favorito agli Oscar 2019 nella categoria del miglior documentario. L'ultimo documentario distribuito dalla major è stato La Marcia dei Pinguini (2005), che guarda caso trionfò agli Oscar 2006 aggiudicandosi la statuetta.

Restate con noi per ulteriori aggiornamenti e l'ufficialità della data di uscita italiana del film di Peter Jackson.