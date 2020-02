They Shall Not Grow Old, il documentario di Peter Jackson arriverà in Italia

Presentato in anteprima al London Film Festival e alla Festa del Cinema di Roma nel 2018, finalmente They Shall Not Grow Old, il documentario di Peter Jackson sulla Prima Guerra Mondiale, godrà di un passaggio nei cinema nostrani grazie alla Mescalito Film.

Il distributore porterà il film nei cinema italiani come evento speciale, con la programmazione fissata per il 2-3-4 marzo.

Il film è stato realizzato in occasione del centenario della fine della Prima Guerra Mondiale, e fin dalla sua presentazione di due anni fa è stato acclamato come uno dei più grandi e rivoluzionari documentari di sempre. Impiegando tecnologie all’avanguardia nel rimettere mano a filmati e audio d’archivio vecchi più di un secolo, Jackson ha reso omaggio agli uomini che hanno vissuto in prima persona la Grande Guerra immergendosi negli archivi della BBC e dell’Imperial War Museum di Londra, per esplorare la realtà della guerra e raccontare la quotidianità dei giovani soldati durante il conflitto: come mangiavano, come riposavano, come costruivano legami e come speravano in un futuro più roseo.

Il documentario è formato da video di repertorio restaurati ed in parte inediti, girati durante la Prima Guerra Mondiale e commentati da gran parte dei reduci stessi. Come per il recente 1917 di Sam Mendes, anche They Shall Not Grow Old è dedicato al nonno paterno di regista, il sergente William Jackson, che prese parte al conflitto.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo al primo trailer di They Shall Not Grow Old e alla recensione di 1917.