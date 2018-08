They Shall Not Grow Old: il doc di Peter Jackson in anteprima al London Film Festival

Un nuovo documentario sulla Prima Guerra Mondiale diretto dal regista premio Oscar Peter Jackson verrà proiettato in anteprima al London Film Festival. Il film, dal titolo They Shall Not Grow Old, sarà proiettato il 16 ottobre al BFI Southbank e contemporaneamente in alcuni cinema del Regno Unito, sia nella versione in 2D che in quella in 3D.

Dopo la proiezione il regista sarà presente per partecipare ad una Q&A con il pubblico presente in sala. They Shall Not Grow Old è stato realizzato con immagini di repertorio originali dell'archivio cinematografico della BBC. Un progetto importante che avvicina uno dei migliori cineasti a livello globale con uno dei periodi più drammatici del secolo scorso.

I filmati sono stati in seguito portati dal bianco e nero al colore e convertiti in 3D grazie alle moderne tecniche di lavorazione.

"Volevo portare questi uomini nel mondo moderno, in modo che potessero conquistare la loro umanità ancora una volta, piuttosto che essere visti come personaggi di un vecchio film di Charlie Chaplin. Usando la nostra potenza di calcolo per cancellare i limiti tecnici di cento anni di cinema, ora possiamo vedere e ascoltare la Grande Guerra nel modo in cui è stata vissuta" ha commentato Jackson.

"Un onore poter ospitare la prima mondiale di questo film al London Film Festival" ha dichiarato Tricia Tuttle, direttrice artistica della kermesse britannica.

Peter Jackson torna alla regia di un film a quattro anni di distanza dall'ultima incursione, con il terzo capitolo della trilogia de Lo Hobbit, La battaglia delle cinque armate.