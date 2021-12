They Live, parla Keith David: 'Vorrei tornare a lavorare con Carpenter in un sequel!'

John Carpenter è un regista che ha creato opere incredibili e uniche, di cui i fan chiedono sempre di più. Dopo l'annuncio di una nuova trasposizione originale de La Cosa, tutti sperano di vedere un sequel di They Live del 1988. Uno attore che ha recitato in entrambi i film, Keith David, ha dichiarato di volerci lavorare ancora.

David è recentemente apparso in un episodio della seconda stagione di Creepshow, e durante un'intervista con ComicBook ha chiarito perché tornerebbe a recitare per Carpenter. "Ho adorato lavorare con John Carpenter" ha esordito l'attore. "E non è proprio... è più una specie di fantascienza che di horror, in pratica. Ma vorrei... anche avere la possibilità di interpretare una delle creature. Cioè, interpretare una delle creature, come in They Live, dove togli la maschera."

Un adattamento di They Live (Essi Vivono in italiano) non sarebbe impensabile. La pellicola, tratta dal racconto del 1963 di Ray Nelson, è profondamente attuale. Porta infatti sullo schermo in modo subliminale diversi temi che ci fanno riflettere sulle forme di controllo del capitalismo. E' proprio questo essere più attuale che mai che porta in molti a chiedere a gran voce un reboot o un sequel del film.

David ha commentato la possibilità di futuri remake. "Beh, non posso che essere diffidente riguardo ai remake, ma dipende tutto da come li fai", ha ammesso l'attore. "Alcune reinvenzioni sono state davvero fantastiche. Non tutte lo sono, ma credo [che funzioni] quando i registi mantengono l'integrità dell'originale e non cercano di renderlo qualcosa di completamente diverso. Infatti se stai per fare un remake, devi assicurarti di onorare l'integrità dell'originale. E quando ciò accade, vediamo cose fantastiche. Viene fuori una nuova energia, nuovi attori. Ma ancora una volta, la vera star è la storia".

L'attore ha concluso con una battuta diretta a Carpenter, in cui gli diceva che se lo avesse chiamato, sarebbe arrivato a New York in un secondo. Nonostante la morte del personaggio di David, Frank, fosse chiara, non è stata rappresentata esplicitamente, quindi proprio questo ha portato Keith David a giocare sul ritorno del suo personaggio, magari come alieno.

Vi piacerebbe vedere un sequel di They Live? Fatecelo sapere nei commenti.

