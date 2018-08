They Hear It: il regista di It Follows si occuperà della sceneggiatura del film

Secondo The Hollywood Reporter, David Robert Mitchell, regista del bellissimo It Follows, tornerà a calcare la scena horror con la sceneggiatura di They Hear It, film tratto dal cortometraggio di Julian Terry che sarà distribuito dalla Legendary Entertainment.

Stando ai report, il film sarà ispirato da Gli uccelli del maestro Alfred Hitchcock e dall'adattamento del romanzo di Stephen King IT. A sorpresa non sarà Mitchell ad occuparsi della regia, affidata invece allo stesso Terry, autore di altri cortometraggi come Whisper e The Nurse.

Il cortometraggio originale racconta la storia di una presenza minacciosa che insegue i bambini di una piccola città emettendo un misterioso rumore, denominato "Il Suono", in grado di attirare soltanto i minorenni.

Legendary e Picture hanno voluto diffondere ulteriori dettagli sul progetto. They Hear It sarà un film horror a basso costo, seguendo la scia di pellicole come La Madre e Lights Out, e verrà prodotto da Alex Heineman e Andrew Rona della Picture Company, mentre la produzione esecutiva sarà affidata a Jacob Chase. Jon Silk (Terminator Salvation) e Blake Avery produrranno per Legendary.

La prossima pellicola di Mitchell, Under the Silver Lake, con protagonista Andrew Garfield, arriverà nelle sale il 7 dicembre. Il film è stato presentato al Festival di Cannes dello scorso anno. Il suo It Follows, uscito nel 2014, ha raccolto un ottimo successo sia di critica che di pubblico, diventando uno dei film più rappresentativi del genere negli ultimi anni.