They Cloned Tyron: primo trailer per lo sci-fi Netflix con John Boyega e Jaime Foxx

In occasione della seconda edizione dello showcase TUDUM, la piattaforma di streaming on demand Netflix ha svelato il primo trailer di They Cloned Tyron, nuovo sci-fi originale esclusivo dello streamer con protagonisti John Boyega, Jamie Foxx e Teyona Parris.

They Cloned Tyrone è una commedia poliziesca di fantascienza diretta da Juel Taylor, al suo debutto alla regia di un lungometraggio, nata da una sceneggiatura scritta a quattro mani da Tony Rettenmaier e dallo stesso Taylor. Il film, oltre al co-protagonista della trilogia sequel di Star Wars John Boyega, la star del Marvel Cinematic Universe Teyonah Parris e il co-protagonista di Miami Vice di Michael Mann Jamie Foxx, includerà nel cast anche il celebre Kiefer Sutherland. La trama ruota intorno ad un trio di protagonisti (John Boyega, Teyonah Parris e Jamie Foxx) che, a seguito di una serie di eventi inquietanti e inspiegabili di cui diventano loro malgrado testimoni, decidono di iniziare ad indagare sul conto di un nefasto esperimento governativo, avventurandosi in risvolti da mystery pulp.

Ricordiamo che, prossimamente, John Boyega parteciperà alle riprese di Attack the block 2, sequel dello sci-fi che lo ha reso famoso attualmente in pre-produzione; Jamie Foxx sarà visto nei film God is a bullet e The Burial; infine Teyona Parris, che ha esordito nel MCU in WandaVision, l'anno prossimo arriverà sul grande schermo con The Marvels, del quale sarà co-protagonista con Carol Danvers e Iman Vellani.

Per altre novità dal mondo Netflix, guardate questa scena in anteprima di Glass Onion, l'attesissimo sequel di Knives Out.