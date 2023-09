Theron vs Reeves: cosa ne pensa la star di un crossover Atomica Bionda e John Wick

Charlize Theron e Keanu Reeves hanno lavorato più di una volte insieme soprattutto tra la fine degli anni '90 e l'inizio del 2000. Entrambi, nel corso della loro carriera, hanno vestito i panni di due violenti e letali assassini in John Wick ed Atomica Bionda.

Mentre l'aspetto più criticato di John Wick è stato "salvato" dal regista, si inizia a pensare anche ad un ipotetico futuro. Entrambi gli attori, vere e proprie icone del cinema anni '90, stanno dedicando la seconda fase della propria carriera al cinema action. L'enorme risultato raggiunto da entrambi sia con John Wick che Atomic Blonde ha spinto i fan ha sperare in un ipetico what if nel quale i due personaggi possano incontrarsi e collaborare insieme.

Durante una intervista al The Hollywood Reporter, la vincitrice del premio Oscar Charlize Theron, ha parlato di queste ipotesi messe in piedi dai fan e di come sarebbe entusiasta a tornare a lavorare con Reeves. Insomma, l'attrice ha ammesso di star aspettando una chiamata del collega a riguardo. I due personaggi sono molto simili nel modo in cui approcciano al mestieri di killer e alla loro propensione alla violenza. Le loro azioni sono conseguenza di una sete di vendetta che li contraddistingue fin dal primo secondo.

Per scoprire qualcosa in più riguardo il personaggio interpretato da Keanu Reeves, vi consigliamo la nostra recensione di John Wick 4. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!