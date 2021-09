There's Something Inside Your House: trailer per l'horror Netflix prodotto da James Wan

Netflix ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di There's Something Inside Your House, nuova pellicola horror sponsorizzata dalla mente visionaria di James Wan, che ne è il produttore esecutivo. Diretto da Patrick Brice, il film è l'adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo young adult di Stephanie Perkins. Uscita: il 6 ottobre 2021.

La produzione della pellicola è come dicevamo affidata alla Atomic Monster di James Wan che ha collaborato con la 21 Laps di Shawn Levy, che ha già all'attivo con Netflix la sua proficua collaborazione alla produzione di Stranger Things, probabilmente la serie evento più seguita degli ultimi dieci anni.

There's Someone Inside Your House racconta la storia di Makani Young, una ragazza adolescente costretta a trasferirsi dalle Hawaii al Nebraska per vivere con la nonna. Mentre cerca di districarsi nella complicata vita adolescenziale e affrontare il cambiamento dell'ambiente scolastico, il mondo di Makani è messo ulteriormente in subbuglio dalla morte macabra e spietata di alcuni suoi compagni di classe.

Unendo horror, young adult e romanticismo, There's Someone Inside Your House è stata una sfida anche per l'autrice del romanzo, Stephanie Perkins. Sebbene fosse uscito da pochissimo tempo c'è stata immediatamente una corsa tra gli studios per accaparrarsi i diritti di adattare il best-seller in un film, con James Wan e la sua Atomic Monster coinvolti nella produzione. Sfida poi vinta definitivamente da Netflix.

La sceneggiatura è stata firmata da Henry Gayden e le atmosfere di There's Something Inside Your House ricordano molto quelle degli horror tipici a cavallo tra gli ani '80 e gli anni '90. L'uscita sulla piattaforma digitale è fissata per il 6 ottobre prossimo.

Nel frattempo, vi rimandiamo alla recensione di Malignant, l'ultimo film di James Wan attualmente nelle sale. In questo momento James Wan è sul set di Aquaman and the Lost Kingdom dal quale continua a postare aggiornamenti.