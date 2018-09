Theo Rossi affianca Mary J. Blige nell'horror Body Cam

La star di Luke Cage, Theo Rossi, è stata scelta per un ruolo da protagonista nell'horror targato Paramount, Body Cam, al fianco della candidata all'Oscar Mary J. Blige. Lo riporta Deadline. Rossi si unirà al cast che comprende anche Nat Wolff. A dirigere il film è stato chiamato Malik Vitthal, mentre la sceneggiatura è di Richmond Riedel.

Descritto come un mix fra Scappa - Get Out e End of Watch, Body Cam racconta le vicende di un gruppo di agenti della polizia di Los Angeles che vengono perseguitati dallo spirito di un adolescente nero ucciso da due agenti bianchi.

Il video che documenta il crimine commesso è stato distrutto per cercare d'insabbiare l'accaduto.

La sceneggiatura di Riedel è stata revisionata in seguito da Nic McCarthy e John Ridley. Malik Vitthal ha diretto in passato il dramma Imperial Dreams, con protagonista John Boyega.

Mary J. Blige in Body Cam sarà un'agente perseguitata dalle visioni che inizierà ad indagare su ciò che accadde. Blige ha ottenuto molti consensi per Mudbound, film candidato a quattro premi Oscar, fra cui una candidatura alla miglior attrice non protagonista e una alla miglior canzone (Mighty River), entrambi per la celebre cantante e attrice.

Recentemente ha ottenuto un ruolo nell'adattamento Netflix The Umbrella Academy. Oltre al ruolo in Luke Cage, Theo Rossi è famoso per la parte di 'Juice' Ortiz in Sons of Anarchy.