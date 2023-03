Thelma e Louise, per le scene hot Geena Davis rifiutò di avere una controfigura!

Era il 1991 quando un giovanissimo Brad Pitt diventava famoso al grande pubblico per il suo ruolo in Thelma e Louise. Molte scene che vedono coinvolto il suo personaggio, J.D, si interfaccia in maniera particolarmente intima con Thelma, interpretata da Geena Davis.

Per evitare qualsiasi tipo di imbarazzo il regista, Ridley Scott, aveva avuto in mente di sostituire nelle scene di sesso la Davis con una stunt double per evitare che l'attrice non si sentisse a proprio agio. Addirittura pare che Scott avesse cominciato anche i provini per cercare qualcuna che somigliasse a lei in modo da non perdere tempo per quanto riguarda la programmazione delle riprese. La Davis, infatti, si era sempre rifiutata di apparire senza veli sul grande schermo preferendo affidare il compito a qualcun altro.

Le scene hot di Thelma e Louise sono entrate un pò nell'immaginario collettivo grazie anche a diversi racconti che sono circolati a riguardo. Primo tra tanti quello di Brad Pitt bagnato d' acqua Ridley Scott per renderlo più sexy. La Davis venne a sapere solo in un secondo momento della decisione del regista di sostituirla durante le scene di sesso e si ribellò alla cosa volendole interpretare in prima persona. L'insistenza dell'attrice convinse Scott ad abbandonare la scelta di usare una controfigura.

Ad anni dall'uscita del film verrà realizzato un musical su Thelma e Louise con Amanda Seyfried e Evan Rachel Wood. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!