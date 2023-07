Thelma & Louise, Geena Davis non ricordava di aver fatto un provino a George Clooney!

Thelma & Louise è diventato in pochissimo tempo un cult senza precedenti. Per il ruolo che poi ha sancito l'inizio della carriera di Brad Pitt, furono presi in considerazione tantissimi attori tra cui George Clooney. Pare però che Geena Davis non ricordasse questo particolare.

I due si incontrarono 20 anni dopo l'uscita del film su un aereo durante un viaggio. Durante la conversazione tra i due, venne menzionato da Clooney il fatto che, anni prima, avesse fatto una lettura del copione di Thelma & Louise con lei, nel tentativo di ottenere la parte andata poi a Brad Pitt. Clooney non vinse il provino ma comunque, poco tempo dopo, la sua carriera iniziò a spiccare il volo. All'epoca dell'audizione però, l'attore premio Oscar, era solo un "giovane dei tanti".

Proprio per questo motivo, durante la conversazione avuta in aereo, la Davis ammise di non ricordare la lettura fatta con il giovane collega e di aver totalmente rimosso quel momento. Thelma & Louise, ancora oggi, è ritenuto uno dei film che hanno segnato maggiormente gli anni '80. Per interpretare il personaggio di JD Ridley Scott decise di bagnare gli addominali di Brad Pitt per renderlo più sexy ed appetibile.

Thelma & Louise, ancora oggi, è ritenuto uno dei film che hanno segnato maggiormente gli anni '80. Per interpretare il personaggio di JD Ridley Scott decise di bagnare gli addominali di Brad Pitt per renderlo più sexy ed appetibile.