The Yellow Birds: Jennifer Aniston e Alden Ehrenreich nel dramma della guerra in Iraq

Saban Films ha diffuso in streaming il primo trailer ufficiale di The Yellow Birds, dramma incentrato sulla guerra in Iraq con Jennifer Aniston e Alden Ehrenreich.

Sulla scia di film molto intensi drammaturgicamente come The Hurt Locker, il film racconterà dell’esperienza di un soldato di ritorno dall’Iraq dopo un tragico incidente costato la vita ad alcuni suoi compagni militari a cui era particolarmente legato. Il sopravvissuto dovrà spiegare la sua versione ai militari, alla sua famiglia e alla madre di uno dei ragazzi uccisi. Il film sembra dunque esplorare il comportamento delle forze militari sui terreni di battaglia e l’intensità delle guerre contemporanee.

Oltre ad Alden Ehrenreich (che vedremo a breve nei panni di Han Solo in Solo: A Star Wars Story) e alla Aniston, nel cast di The Yellow Birds ci saranno anche Tye Sheridan (Ready Player One), Toni Collette (Hereditary), Jason Patric e Jack Huston. Alla regia troviamo Alexandre Moors, regista francese che viene dal mondo dei videoclip che ha esordito alla regia con Blue Caprice.

Il film sarà distribuito in DirectTV il prossimo 17 maggio, mentre sarà disponibile in VOD e in alcune sale selezionato dal 15 giugno successivo. Solo: A Star Wars Story, invece, sarà nelle sale italiane dal 23 maggio 2018.

Sinossi: Calati nell’orrore della guerra in Iraq, i giovani soldati Brandon Bartle (Alden Ehrenreich) e Daniel Murphy (Tye Sheridan) saldano un profondo legame di amicizia. Quando una tragedia si abbatte sul plotone, uno dei soldati dovrà tornare in patria per affrontare la verità dietro l’incidente e aiuterà la madre della vittima a trovare un po’ di pace. Con un riuscito mix tra azione di guerra e dramma, The Yellow Birds è un film indimenticabile, la cui potenza risuona a lungo anche dopo l’ultimo frame.