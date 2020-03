The Wretched si mostra con un primo, terrificante trailer ufficiale

Collider ha pubblicato in esclusiva il primo trailer ufficiale di The Wretched, nuovo intrigante horror targato IFC Midnight che ha debuttato l'anno scorso al Fantasia Festival di Montreal e al FrightFest del Regno Unito.

Questa la sinossi ufficiale: "Dopo che i suoi genitori si sono separati, una ribelle teenager di nome Ben viene mandato a vivere con il padre per l'estate e a lavorare nella marina locale in modo da ottenere una sorta di disciplina. L'idilliaca cittadina turistica tuttavia gli offre poco conforto, visto che deve avere a che fare con i privilegiati ragazzi del posto e la nuova ragazza di suo padre. I problemi di Ben crescono a dismisura quando fa un'agghiacciante scoperta sulla famiglia che affitta la casa di fianco alla loro. Un malvagio spirito del bosco ha catturato i genitori e ha dato il via ad un gioco sinistro nella casa, cacciando i bambini e spazzando via ogni traccia della loro esistenza. I sospetti di Ben su questi orrori soprannaturali non vengono presi in considerazione, perciò inizia una pericolosa crociata per porre fine al regno del terrore dell'inquietante strega."

La pellicola firma la seconda esperienza dietro la macchina da presa di Brett e Drew Pierce, duo che ha esordito alla regia nel 2011 con Deadheads. Il protagonista è interpretato da John-Paul Howard. In calce alla notizia potete trovare anche il suggestivo poster ufficiale di The Wretched.

Forte di un'ottima accoglienza da parte dei critici che l'hanno visto in anteprime nel circuito dei festival, The Wretched si prepara a debuttare negli Stati Uniti il prossimo 1 maggio. Al momento restiamo in attesa di novità sulla data di uscita italiana. Per altri approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra recensione di Deadheads.