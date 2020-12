The World's a Little Blurry, ecco il trailer del documentario Apple TV+ su Billie Eilish

Come promesso dalla stessa Billie Eilish via Instagram, ecco che Apple TV ha pubblicato adesso tramite i suoi canali ufficiali il primo e davvero ben realizzato trailer dell'annunciato e atteso The World's a Little Blurry, documentario interamente dedicato alla straordinaria cantautrice americana vincitrice di 5 Grammy Awards.

Il focus sembra davvero interessante: addentrarsi nella vita privata della Eilish alla scoperta dei retroscena della sua energica e sfavillante carriera, iniziata a soli 17 anni. Una ragazza come tante, poetessa quasi dannata, solare nonostante uno stile emo-punk vistoso. Un personaggio unico da approfondire.



Il documentario sarà distribuito nelle sale cinematografiche e su Apple TV+, la piattaforma streaming targata Apple che si è anche occupata della produzione del film: alla regia troviamo R.J. Cutler (The War Room, Belushi).



The World's a Little Blurry seguirà quindi l'ascesa di Eilish, ormai da anni frequentatrice abituale delle zone alte delle classifiche di tutto il mondo, dagli esordi appena quindicenne con Ocean Eyes al successo mondiale di Where We All Fall Asleep, Where Do We Go? grazie a hit come Bad Guy, Bury a Friend, You Should See Me in a Crown ed Ilomilo.

Non si tratta, comunque, del primo approccio di Eilish con il mondo del cinema: la trionfatrice assoluta degli ultimi Grammy sarà infatti in sala anche con il prossimo James Bond grazie a No Time to Die, pezzo forte della colonna sonora dell'omonimo film. Nel caso non l'abbiate ancora ascoltata, qui trovate la splendida esibizione di Billie Eilish con Hans Zimmer.



Il documentario è atteso al cinema e su Apple TV+ il prossimo 26 febbraio 2021.