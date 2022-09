The Wonder: rilasciate le immagini ufficiali dell'adattamento Netflix con Florence Pugh

Sono state rilasciate da poco online le nuove immagini ufficiali di The Wonder, adattamento Netflix del romanzo omonimo di Emma Donoghue che arriverà sulla piattaforma di streaming a dicembre.

Thriiller psicologico diretto da Sebastián Lelio, il film è basato sul bizzarro fenomeno delle "Fasting Girls" del 1800. The Wonder racconta la storia dell'undicenne Anna O'Donnell (Kíla Lord Cassidy), che non mangia nulla da mesi ma è rimasta comunque vigile e in salute. L'infermiera Lib Wright (Pugh) viene mandata in questa comunità isolata per arrivare il fondo alla questione, ma con il passare del tempo inizierà a chiedersi se stia succedendo qualcosa di più sinistro.

Oltre alla protagonista Florence Pugh, che sarà anche in Don't Worry Darling, il cast della pellicola è composto da Toby Jones (Captain America: Il Primo Vendicatore) nei panni del dottor McBrearty, Dermot Crowley (Luther) nei panni di Sir Otway e Ciarán Hinds (Il Trono di Spade) nei panni di Padre Thaddeus. Gli altri nomi sono Niamh Algar, Elaine Cassidy, David Wilmot, Brían F. O'Byrne, Josie Walker e Caolan Byrne. La sceneggiatura di The Wonder è stata scritta dalla scrittrice di Lady MacBeth Alice Birch, che si riunirà con Pugh dopo qualche anno. Donoghue è il produttore esecutivo insieme a Danny Cohen e Len Blavatnik.

Per salutarvi, vi lasciamo con le immagini ufficiali che potete trovare in calce alla notizia e vi ricordiamo che Florence Pugh tornerà nel MCU in Thunderbolts.