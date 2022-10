The Wonder: Florence Pugh scopre un miracolo nel trailer ufficiale del nuovo film Netflix

Mentre è ancora in sala col discusso thriller Don t worry darling, la superstar Florence Pugh è al centro del primo trailer ufficiale di The Wonder, nuovo film originale Netflix scritto e diretto dal regista cileno Sebastián Lelio.

L'autore di A Fantastic Woman e Disobedience dirige la star di Black Widow e Thunderbolts in un dramma dalle tinte gotiche su una famiglia cattolica che afferma che la loro figlia non ha mangiato niente dal giorno del suo 11esimo compleanno, quattro mesi prima: è il 1862, 13 anni dopo la Grande Carestia, e l'infermiera inglese Lib Wright (Florence Pugh) viene chiamata nelle Midlands irlandesi da una devota comunità per condurre un esame di 15 giorni su una ragazza, Anna (Kíla Lord Cassidy), che nonostante un autoproclamato lunghissimo digiuno di quattro mesi è ancora viva miracolosamente. Mentre la salute della ragazza peggiora rapidamente, però, Lib è determinata a portare alla luce la verità, sfidando la fede di una comunità che preferirebbe continuare a credere.

The Wonder è basato sul romanzo omonimo di Emma Donoghue, autrice di Room. L'ultimo film di Sebastián Lelio è stato Gloria Bell, uscito nel 2018, remake con Julianne Moore del suo film del 2013 Gloria. Il cast del nuovo lavoro comprende Tom Burke (Mank), Niamh Algar (Censor), Elaine Cassidy (Disco Pigs), Toby Jones (First Cow), Dermot Crowley (La morte di Stalin) e Ciaran Hinds (Game of Thrones, The Terror, Miami Vice), con la sceneggiatura firmata da Donoghue, Lelio e Alice Birch. L'uscita è prevista su Netflix a partire dal 16 novembre.

Ricordiamo che attualmente Florence Pugh è impegnata nelle riprese di Dune - Parte 2, nel quale interpreterà la principessa Irulan, figlia dell'imperatore. Per altri contenuti guardate le prime foto di The Wonder.