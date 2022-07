The Woman King, Viola Davis è una leggendaria guerriera africana nel primo trailer

Ne è passato di tempo dall'annuncio di The Woman King: il film targato Sony fu infatti presentato alla stampa nel 2018, ma da lì al momento in cui abbiamo finalmente potuto darvi un'occhiata sono dunque trascorsi ben 4 anni e una pandemia. Il film con Viola Davis e Lupita Nyong'o sarà infine valso tutta quest'attesa?

Certo, per scoprirlo ci toccherà attendere l'uscita in sala prevista per il prossimo settembre, ma il trailer di The Woman King annunciato ieri ci permette finalmente di farci un'idea di ciò che vedremo nel film diretto dalla regista di The Old Guard Gina Prince-Blythewood.

Dicevamo di questo trailer, dunque, che a colpi di tensione e azione ci proietta nel Regno di Dahomey del 18esimo secolo, dove un esercito di Amazzoni ostacola l'avanzata dei dominatori che hanno schiavizzato la loro gente: a capo di queste troviamo dunque Nanisca, il personaggio interpretato da Viola Davis, una guerriera impegnata nel reclutare nuove combattenti con l'intento di mettere in piedi un esercito sempre più temibile e capace di cogliere di sorpresa gli invasori.

Nel caso, oltre alle già citate Davis e Nyong'o, troveremo anche Lashana Lynch, John Boyega e Hero Fiennes Tiffin; per saperne di più, come vi dicevamo in apertura, non resta dunque che attendere il prossimo 16 settembre, giorno in cui The Woman King farà il suo esordio sul grande schermo.