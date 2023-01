The Woman King, parla il montatore: 'Volevamo dare un senso di scoperta e mistero'

Al centro della produzione cinematografica dell'ultimo anno sembra esserci la storia. Decine di pellicole, ripercorrono momenti storici fondamentali in maniera più o meno fedele. Questo è l'esempio di pellicole come The Woman King, Niente di nuovo sul fronte occidentale ed Emancipation.

Il lavoro del montaggio in questo caso diventa fondamentale grazie alla sua capacità di dare un taglio netto ed incisivo al racconto. In una pellicola come The Woman King dove al centro viene posta la nascita e l'affermazione delle guerriere Agojie protettrici di uno stato africano del 18esimo secolo è fondamentale dare una direzione forte alla storia. "Quando abbiamo iniziato ad entrare e guardare davvero i personaggi nella sala di montaggio, abbiamo deciso che il modo migliore per coinvolgere il pubblico era attraverso un senso di mistero e scoperta" ha raccontato il montatore Terilyn A. Shropshire.

Discorso diverso va fatto con il nuovo film di Antoine Fuqua. La mancanza di colore nella fotografia di Emancipation lo rende molto "violento" dal punto di vista visivo. Questo viene favorito in particolare da un montaggio che è aiutato moltissimo dal realismo e soprattutto dal modo in cui è stato lavorato il suono e la percezione dell'ambiente. "C'è una tale intensità e tristezza in quei momenti, e non credo che ad Antoine interessasse ottenere qualcosa di più esplicito di quello che si vede nel film finito" ha spiegato Conrad Buff da anni collaboratore di Fuqua.

La brutalità della guerra è invece il sentimento che viene raccontato in Niente di nuovo sul fronte occidentale, pellicola tedesca, adattata da un romanzo e remake di un film degli anni 30. Insomma, secondo quanto raccontato dal montatore Sven Budelmann ogni tedesco appassionato di cinema prima o poi è obbligato a rapportarsi con questo film. "Ho pensato che sarebbe stato importante farne una versione nuova, moderna… Il fatto che il film sia raccontato dal punto di vista tedesco, dal punto di vista dei vinti, significa anche che non ha nulla di eroico in esso. L'intera faccenda è semplicemente straziante e inutile" ha concluso.

La pellicola tedesca prodotta da Netflix è stata candidata ai Golden Globes 2023 e sembra essere in corsa per una posto nella cinquina degli Oscar. Per scoprire qualcosa di più vi consigliamo la nostra recensione di Niente di nuovo sul fronte occidentale.