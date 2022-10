The Woman King, Lupita Nyong'o spiega il suo ritiro: 'Non era il ruolo adatto a me'

La star di Black Panther: Wakanda Forever Lupita Nyong'o, ha rivelato le ragioni celate dietro al suo rifiuto di The Woman King, film di Gina Prince-Bythewood. La star avrebbe interpretato la figlia del generale Nazisca (Viola Davis).

"Domani, Agojie", così si leggeva su un tweet risalente a Luglio 2022. L'indomani sarebbe stato divulgato il trailer di The Woman King, e il nome di Lupita Nyong'o figurava ancora tra quelli dei restanti membri del cast. Poi, l'attrice ha deciso di abbandonare il progetto e di rinunciare al ruolo:

"Ho percepito che non era il ruolo adatto a me". La star di Black Panther: Wakanda Forever ha dunque ascoltato la propria intuizione, e ha tratto le sue conclusioni. Per fortuna, la sua scelta è stata accolta con serenità: "E' stata molto amicale, la mia dipartita".

L'attrice conosceva già la storia delle Agojie, un gruppo di guerriere protettrici di Dahomey (il Regno Africano di fine Ottocento) sulle quali The Woman King si concentra: Lupita, infatti, ha partecipato ad un documentario chiamato "Warrior Women con Lupita Nyong'o".

Citando solo alcuni nomi, il cast ufficiale del film è ora composto da: Viola Davis, Lashana Lynch, Thuso Mbedu, Hero Fiennes Tiffin, John Boyega, Sheila Atim e Jordan Bolger.

The Woman King arriverà nei Cinema il 1 Dicembre. Nel frattempo vi consigliamo di dare una ripassata a Black Panther: Wakanda Forever, in seguito alle dichiarazioni di Viola Davis su The Woman King che legherebbero i due film.