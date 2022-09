The Woman King incassa oltre le aspettative: il CinemaScore è incredibile!

Nonostante le premesse e i pregiudizi, non mancano mai quei film che riescano a regalare punteggi e risultati molto più inaspettati del semplice blockbuster. È il caso di The Woman King con Viola Davis e Lupita Nyong'o, che oltre a ottenere un punteggio di pubblico strabiliante su CinemaScore, incassa molto più di quanto stimato.

Nel momento in cui è stato annunciato presso TriStar, non c’erano poi tutte queste aspettative sul nuovo film con Lupita Nyon’o e Viola Davis, a parte appunto per il promettente cast di The Woman King. Poi è uscito il primo trailer di The Woman King e quelle aspettative sono rimaste perlopiù immutate: non così drammatiche, anzi, ma sicuramente da ridimensionare alla luce di un blockbuster a sé stante, non spalleggiato da un franchise, come tanti altri se ne potrebbero vedere.

Ma The Woman King invece, pronto a debuttare in sala e attualmente impegnato a incassare dalle anteprime statunitensi, sta ribaltando la situazione a proprio favore. Considerati gli altri lavori di Viola David assimilabili al campo dei blockbuster, ci si poteva aspettare un incasso da queste prime proiezioni non superiore ai 10 milioni di dollari. Invece, il film ha raddoppiato le stime raggiungendo quasi i 20 milioni totali. E ottenendo soprattutto, dato questo davvero inaspettato, l’ambitissimo A+ su CinemaScore sulla base dei sondaggi fra i primi spettatori in sala.

Per quanto riguarda la composizione demografica, ricalcolata alla luce dei temi del film, The Woman King va forte sulle fasce che più ci si aspettavano: il 60% sono donne con il 58% sopra i 35 anni e il 39% sopra i 45. Per quanto riguarda la composizion etnica invece, gli spettatori afroamericani si sono presentati al 59%, con caucasici al 19%, latinoamericani e ispanici al 12%, asiatici e altre minoranze al 10%. Ora si aspetta di vedere i numeri che sarà in grado di fare al primo vero box office, ma queste anteprime daranno di certo una buona iniezione di partenza.