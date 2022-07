The Woman King, domani il trailer del film con Viola Davis e Lupita Nyong'o

È passato un po' da quando è stato annunciato The Woman King con Viola Davis e Lupita Nyong'o, ma sembra che finalmente saremo in grado di vedere un primo trailer per la pellicola.

Tra i tanti progetti cinematografici prossimamente in arrivo si annovera anche The Woman King, la pellicola diretta dalla regista di The Old Guard Gina Prince-Blythewood che vedrà nel cast anche le attrici Premio Oscar Viola Davis e Lupita Nyong'o, ma anche Lashana Lynch, John Boyega e Hero Fiennes Tiffin.

E quest'oggi, per la prima volta dopo tempo, abbiamo finalmente qualche aggiornamento al riguardo, poiché il teaser che potete trovare anche in calce alla notizia ci annuncia l'uscita di un primo trailer nella giornata di domani, mercoledì 6 luglio.

La pellicola, ambientata nel diciottesimo secolo, vedrà Davis nei panni di Nanisca, generale delle Amazzoni, a capo di una battaglia contro chi ha minacciato e schiavizzato la sua gente.

"Non ho mai avuto un ruolo del genere, è davvero trasformativo" aveva raccontato in precedenza Viola Davis in un'intervista con Vanity Fair "E poter essere una produttrice, e sapere di aver avuto una parte nel portarlo alla luce... Sapevo cosa avrebbe significato per la black community. Qualcosa che non è mai stato fatto prima. E cosa avrebbe significato per le donne nere sedute lì, su quelle poltroncine al cinema. La responsabilità è davvero tanta".

L'uscita nelle sale di The Woman King è prevista per settembre 2022.