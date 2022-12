The Woman King: cast al completo per la copertina di TheWrap Magazine

All'appello manca la formidabile Lupita Nyong'o, la quale ha recentemente spiegato i motivi del suo ritiro dal progetto di The Woman King. Per il resto, sull'ultima copertina di TheWrap Magazine, c'è gran parte del cast del film: da Viola Davis passando per John Boyega, fino a Thuso Mbedu!

Oramai siamo nell'epoca delle immagini. Qualsiasi cosa venga fatta o addirittura pensata, va comunicata con una foto. Se poi a dover essere raccontato è un film, le foto di rito che ne accompagnano l'uscita sono oramai parte integrante delle operazioni di marketing.

Per The Woman King, ultima fatica di Gina Prince-Bythewood, ci ha pensato TheWrap Magazine a riunire parte degli attori principali in una foto promozionale. I volti che compaiono sono alcuni dei più noti di Hollywood, due su tutti: la formidabile Viola Davis e Lo Stormtrooper redento Finn di Star Wars John Boyega.

Della trama del film conosciamo ancora poco. Le poche informazioni che abbiamo, ci informano di una generale Nanisca che addestra e guida le sue Amazzoni in un'eroica resistenza contro i commercianti di schiavi europei, il tutto nel Regno africano di Dahomey all'inizio del 1800. Con una Davis convinta del profondo legame tra The Woman King e Black Panther, non vediamo l'ora di ammirare il film al cinema e di poter confermare di persona le impressioni dell'attrice.