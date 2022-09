The Woman King: Boyega, Lynch e Atim hanno realizzato i propri stunt senza controfigure

John Boyega, Lashana Lynch e Sheila Atim arriveranno presto nei cinema italiani con The Woman King, il nuovo film di Gina Prince-Bythewood (The Old Guard, Love & Basketball) ispirato ad eventi reali.

The Woman King è la straordinaria storia delle Agojie, l'unità di guerriere tutta al femminile che ha protetto il regno africano del Dahomey nel 1800 con abilità e ferocia. La pellicola segue l'epico viaggio del generale Nanisca (Viola Davis), occupata ad addestrare la prossima generazione di reclute e a prepararle alla battaglia contro un nemico determinato a distruggere le loro vite.

Nella loro ultima intervista a Collider, Boyega, Lynch e Atim hanno parlato delle numerose acrobazie del film, realizzate di persona senza nessuna controfigura, e hanno sottolineato quanto questo sia stato importante per entrare al 100% nel ruolo.

Il film, che ha debuttato negli Stati Uniti con un Cinemascore incredibile, è stato scritto da Dana Stevens basandosi su una storia di Maria Bello e Stevens. La direttrice della fotografia di The Woman King è Polly Morgan, mentre i produttori sono Cathy Schulman, Viola Davis, Julius Tennon e Maria Bello. La pellicola arriverà nelle sale italiane questo autunno.

Per salutarvi, vi lasciamo con le ultime dichiarazioni della protagonista di The Woman King Viola Davis, che ha parlato dell'importanza di Black Panther.