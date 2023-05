The Woman King arriva in tv: quando vedere su Sky e in streaming il film con Viola Davis

Sky ha annunciato l'arrivo in tv su Sky Cinema, on demand su Sky e in streaming su NOW dell'action in costume The Woman King, ispirato ad una storia vera e interpretato dalla vincitrice del premio Oscar Viola Davis.

Il film, emblema del female empowerment e dell'orgoglio black nato dal successo ottenuto da Black Panther, andrà in onda in prima tv su Sky lunedì 29 maggio alle 21.15 su Sky Cinema Uno, e sarà disponibile anche in streaming su NOW e on demand. Diretto Gina Prince-Bythewood (nominata ai BAFTA 2023 per la Miglior Regia) The Woman King vede protagonista la vincitrice del Premio Oscar Viola Davis nei panni della guerriera Nanisca, ruolo per cui l’attrice ha ricevuto una nomination ai Golden Globe e ai BAFTA.

The Woman King racconta la straordinaria storia delle Agojie, un gruppo di guerriere tutte al femminile che nell’Ottocento proteggeva il Regno africano di Dahomey con un’abilità e una ferocia mai viste al mondo. Il film segue l’epico ed emozionante viaggio del generale Nanisca mentre addestra la nuova generazione di reclute e le prepara alla battaglia contro un nemico determinato a distruggere il loro stile di vita. Nel cast anche Thuso Mbedu, Lashana Lynch, Sheila Atim, Hero Fiennes Tiffin e John Boyega.

