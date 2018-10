The Woman in the Window: Trent Reznor e Atticus Ross firmeranno la colonna sonora

Secondo quanto rivelato nel corso di un’intervista concessa a Variety, Trent Reznor e Atticus Ross hanno firmato per comporre le musiche di The Woman in the Window, nuovo film di Joe Wright.

Reznor e Ross sono in continuo movimento negli ultimi tempi: dopo aver pubblicato il nuovo EP sotto i Nine Inch Nails, Bad Witch, il duo si è occupato delle musiche dei documentari Before the Flood e The Fourth Estate, nonché dell’esordio alla regia di Jonah Hill, Mid90s. Prossimamente sarà impegnato nella composizione dello score di Watchmen, nuova serie HBO tratta dal graphic novel di Alan Moore sviluppata da Damon Lindelof, quello per il film drammatico Waves, scritto e diretto da Trey Edward Shults e per Bird Box, produzione Netflix con Sandra Bullock. I due hanno vinto il Premio Oscar per la colonna sonora di The Social Network nel 2011.

Interpretato da Amy Adams, la sceneggiatura del film, basata sul romanzo primo nella classifica dei bestseller del New York Times, è scritta da Tracy Letts. The Woman in the Window segue le vicende di una donna reclusa nella sua casa di New York, incapace di avventurarsi fuori nel mondo. Trascorre le sue giornate bevendo vino, guardando vecchi film, ricordando i momenti felici e spiando i vicini. Proprio mentre è impegnata in quest'ultima attività assiste ad un crimine che coinvolge una nuova famiglia che abita accanto a lei. Secondo alcuni report la storia sarà un omaggio al classico di Alfred Hitchcock La finestra sul cortile (in originale Rear Window).

La Adams è reduce dal successo della miniserie televisiva Sharp Objects, trasmessa sulla HBO; nel cast di The Woman in the Window troveremo anche Gary Oldman (che rinnova la collaborazione con Wright dopo l’Oscar con L’ora più buia), Jullianne Moore e Anthony Mackie.