The Woman in the Window: Anthony Mackie si unisce al cast stellare del film di Joe Wright

Anthony Mackie è la new entry del cast di The Woman in the Window, l'adattamento del bestseller di A.J. Finn diretto da Joe Wright. L'attore raggiunge Julianne Moore, Amy Adamas e Gary Oldman, che torna a collaborare con il regista dopo il successo di L'ora più buia.

La sceneggiatura del film, basata sul romanzo primo in classifica dei bestseller del New York Times, è scritta da Tracy Letts. The Woman in the Window segue le vicende di una donna reclusa nella sua casa di New York, incapace di avventurarsi fuori nel mondo. Trascorre le sue giornate bevendo vino, guardando vecchi film, ricordando i momenti felici e spiando i vicini. Proprio mentre è impegnata in quest'ultima attività assiste ad un crimine che coinvolge una nuova famiglia che abita accanto a lei. Secondo alcuni report la storia sarà un omaggio al classico di Halfred Hitchcock La finestra sul cortile (in originale Rear Window).

Mackie ha recentemente partecipato al fortunato Avengers: Infinity War, film che sarà disponibile in edizione Home Video a partire dal 29 agosto. La pellicola dei Marvel Studios ha raggiunto Avatar, Titanic e Star Wars: Il Risveglio della Forza nell'esclusivo club dei 2 miliardi raccolti al box office mondiale.

The Woman in the Window arriverà nelle sale il 4 ottobre 2019.