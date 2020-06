The Wolverine, Darren Aronofsky stava per dirigere il film: ecco perché ha mollato

Sequel del disastroso X-Men: Le Origini - Wolverine, che avrebbe dovuto essere l'inizio di un franchise spin-off dedicato appunto alle origini di alcuni dei più famosi Mutanti, Wolverine - L'immortale uscì nel 2013 prima dell'arrivo di Giorni di un futuro passato, dividendo gli appassionati del personaggio.

La regia del progetto fu affidata a James Mangold dopo molte discussioni, e prima che arrivasse l'autore di Walk the Line il timone stava per essere preso da Darren Aronofsky, che aveva già collaborato con Hugh Jackman nell'affascinante The Fountain - L'albero della vita circa 7 anni prima. Aronofsky era proprio stato scelto come regista, prima scelta della produzione, ma dopo un anno l'autore decide di abbandonare il progetto.



Cosa successo? Ebbene, è stato proprio lo steso Aronofsky a rivelare i motivi del suo addio a Wolverine - L'immortale in un'intervista datata marzo 2011 e rilasciata ai microfoni dell'Hollywood Reporter, dichiarando: "Più discutevo con i miei collaboratori alla Fox, più mi convincevo che sarei dovuto mancare dagli Stati Uniti per quasi un anno, tra sopralluoghi e riprese. Non ero a mio agio all'idea di stare lontano dalla mia famiglia così a lungo. Mi è dispiaciuto molto non poter vedere crescere il progetto, che ha sempre avuto una splendida sceneggiatura a cui non vedevo l'ora di lavora insieme al mio carissimo amico Hugh Jackman".



Vi lasciamo alla recensione di Wolverine - L'immortale, ricordandovi che il film andrà in onda questa sera, 16 giugno, alle 21:30 su NOVE.