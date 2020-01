The Wolf of Wall Street, il vero Jordan Belfort fa causa ai produttori per 300 milioni

Dopo l'arresto del produttore Riza Aziz avvenuto in Malesia il luglio scorso, il truffatore Jordan Belfort, che è stato interpretato da Leonardo DiCaprio in The Wolf of Wall Street di Martin Scorsese, ha fatto causa ai produttori del film per frode e violazione del contratto.

Belfort ha intentato una causa per un importo di $300 milioni di dollari nella corte superiore di Los Angeles ai danni della Red Granite Pictures di Riza Aziz, sostenendo di non essere a conoscenza del fatto che il film è stato finanziato con denaro rubato al governo malese. Aziz sta attualmente affrontando accuse di riciclaggio di denaro legate all'incursione del massiccio fondo di investimento istituito dal patrigno, l'ex premier malese Najib Razak.

Belfort afferma che lo scandalo per appropriazione indebita di Red Granite ha influito negativamente sui diritti della sua storia e che non avrebbe mai accettato il contratto se avesse saputo da dove provenivano i soldi. L'ex agente di cambio ha scontato 22 mesi di carcere negli anni '90 per aver truffato i suoi investitori per $200 milioni, e ora sostiene che questa truffa è un giusto motivo per risolvere il suo contratto con la Red Granite.

"Belfort non era a conoscenza della fonte di finanziamento della Red Granite poiché gli imputati gli hanno nascosto questi atti criminali", si legge nella causa. "Se lo avesse saputo sicuramente non avrebbe mai venduto i diritti."

Riza è co-fondatrice, con Joey McFarland, della Red Granite Pictures. Oltre a finanziare il film di Scorsese, la società di produzione e distribuzione con sede a West Hollywood ha prodotto anche film come Friends With Kids, Out of the Furnace, Dumb and Dumber To, Daddy's Home e il recente remake di Papillon.

"La causa di Jordan Belfort non è altro che un tentativo disperato e estremamente ironico di uscire da un accordo che per la prima volta nella sua vita lo ha reso ricco e famoso con mezzi leciti e legittimi", ha replicato il procuratore Matthew Granite in un comunicato. In un'intervista del 2017 con finews.com, Belfort ha affermato di sapere che qualcosa non andava con Red Granite dopo che la compagnia aveva organizzato una stravagante festa di lancio per il film con DiCaprio al Festival di Cannes. "Ho incontrato questi ragazzi e ho detto ad Anne [la sua fidanzata, ndr]: 'Questi ragazzi sono criminali'", diceva Belfort nell'intervista. "Questa è una truffa fottuta, chiunque ci sia dietro ha rubato dei soldi".

Scorsese e DiCaprio torneranno a lavorare insieme in Killers of the Flower Moon.