The Wolf of Wall Street, ma non solo: quali sono i film con più parolacce?

Il cinema non deve farsi scrupoli a rappresentare realtà di ogni genere, e pazienza se questo implichi di tanto in tanto qualche concessione al turpiloquio: l'utilizzo di parolacce non è certo una novità nel mondo della settima arte, ma quali sono, ad oggi, i film di Hollywood che più hanno insistito nell'utilizzo di termini poco eleganti?

Certo, fare una lista di ogni singola parolaccia sarebbe un'impresa titanica: per comodità, dunque, la nostra lista includerà i 10 film che più di ogni altro hanno fatto abuso della cosiddetta "f-word". La lista completa è comodamente consultabile su Wikipedia, e si apre con The Outpost, del 2020, e i suoi 355 "f*ck".

La classifica prosegue con Alpha Dog (367), Straight Outta Compton (392), Casino (422), Nil by Mouth (428), S.O.S. Summer of Sam - Panico a New York (435), Diamanti Grezzi (506), The Wolf of Wall Street (569), il predestinato documentario F*ck (857) e Swearnet: The Movie, che con le sue 935 colorite imprecazioni si posiziona al primo posto di quest'ambita classifica.

La lista dei 100 film più scurrili, comunque, contiene anche altri titoli degni di nota: basta pensare a Il Grande Lebowski, Pulp Fiction, 8 Mile o Scarface.