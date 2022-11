The Wolf of Wall Street, Margot Robbie shock: stava per abbandonare la recitazione

Margot Robbie ha rilasciato di recente un'intervista al magazine Vanity Fair nel quale ha ricordato il periodo difficile successivo all'exploit ottenuto con The Wolf of Wall Street, il film di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio, che le ha permesso di essere conosciuta in tutto il mondo. Un privilegio ma anche un onere.

"Stava accadendo qualcosa in quelle prime fasi ed è stato tutto piuttosto orribile. Ricordo di aver detto a mia madre 'Non credo di volerlo fare'. E le mi ha guardato, completamente impassibile, e ha detto 'Tesoro, penso che sia troppo tardi per non farlo'. Ho capito che l'unico modo era andare avanti" ha dichiarato Robbie.



L'attrice ha spiegato di essersi abituata e di aver capito in che modo affrontare la pressante attenzione della stampa:"So come attraversare gli aeroporti, e ora so chi sta cercando di fregarmi e in che modo. Se mia madre muore in un incidente d'auto perché volevi una foto di me che vado a fare la spesa in un negozio o fai cadere mio nipote da una bicicletta, per cosa? Per una foto? È pericoloso ma stranamente nulla sembra cambiare" ha ricordato l'attrice, che ha sottolineato come abbia deciso di allontanarsi dal tipo di ruolo assegnatole nel film di Scorsese:"Penso che la gente ami inscatolare le persone".



Margot Robbie insistette per il nudo integrale nel film, nel quale interpreta Naomi LaPaglia.

"Ero perfettamente consapevole della frase nella sceneggiatura 'la bionda più sexy di sempre'. Chiaramente non sono la bionda più sexy di sempre. Ero solo terrorizzata che la gente vedesse il film e pensasse 'uhm, non è così eccezionale'" ha ricordato.



