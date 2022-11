The Wolf of Wall Street, Margot Robbie: 'Prima di QUEL nudo bevvi due shot di tequila'

L'immagine di Margot Robbie resa in The Wolf of Wall Street e la sua immagine reale, quella al di fuori del set, sono diametralmente opposte. Femme fatale su schermo, pesce fuor d'acqua nella realtà. Tanto da dover bere due shot di tequila per vincere l'imbarazzo di QUELLA famosissima scena di nudo.

Ormai Margot Robbie è il nome femminile sulla bocca di tutti nelle grandi produzioni hollywoodiane, forse una delle attrici più amate e acclamate della sua generazione. Attualemente è al cinema con Amsterdam di David O. Russell, che nonostante il suo cast all star si è risolto però in un tremendo flop al botteghino. Speriamo possa fare meglio film di Greta Gerwig, visto che il co-protagonista Ryan Gosling ha definito Barbie la miglior sceneggiatura mai letta in tutta la sua carriera.

Eppure ai tempi del film di Martin Scorsese con protagonista Leonardo DiCaprio, era alquanto nervosa e insicura. I più attenti ricorderanno certo quell’episodio in cui, durante i provini, diede senza motivo uno schiaffo a DiCaprio nonostante non fosse richiesto dalla scena, ma per puro nervosismo: proprio quell’evento convinse definitivamente Scorsese a prenderla per il ruolo, ma se non fosse stato per lui la Robbie avrebbe ben presto abbandonato la recitazione e noi avremmo perso un’interprete talentuosissima senza neanche saperlo.

Ovviamente Margot Robbie aveva una ragione di nervosismo in più, visto che gran parte dei nudi integrali del film sono proprio suoi. Soprattutto nel primo appuntamento con DiCaprio, quando si presenta con le sole calze e tacchi. L’attrice ha ricordato in una registrazione di BAFTA: A Life In Pictures: “Ero nervosa, molto, molto nervosa. So che adesso sembra sciocco ma ho pensato: ‘In questo film tutti si concentreranno su Leonardo Di Caprio e io passerò inosservata’. Così ho bevuto un paio di shot di tequila prima di quella scena. Avevo i nervi a fior di pelle ed era il mio ingresso nella serie A del cinema. Ma Martin e Leo mi hanno subito messa a mio agio sul set, accentando anche molte mie idee".

Se doveste nominarne uno oltre a The Wolf of Wall Street, qual è il vostro film preferito con Margot Robbie? Ditecelo nei commenti!