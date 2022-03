The Wolf of Wall Street, fu Margot Robbie a insistere per il nudo integrale: ecco perché

The Wolf of Wall Street rappresentò uno strepitoso trampolino di lancio per la carriera di Margot Robbie, che di lì a poco sarebbe diventata una delle attrici più richieste e apprezzate della Hollywood odierna: un film, quello di Scorsese, durante il quale Robbie fu protagonista di alcune delle sequenze più sexy della sua carriera.

Indimenticabile, in tal senso, è quello che resta ad oggi l'unico nudo integrale della star di The Suicide Squad: nudo che, in effetti, non era neanche nelle intenzioni di Scorsese girare, ma che fu inserito nella sceneggiatura proprio per volontà di una Margot Robbie convinta che la cosa avrebbe giovato alla resa del personaggio.

"Il punto di Naomi è che il suo corpo è l'unica valuta su cui può contare in questo mondo... Lei deve essere nuda. Deve esporre le sue carte sul tavolo" furono le parole di Margot Robbie al riguardo. Portare a casa la scena, comunque, fu un compito non semplicissimo da un punto di vista psicologico: Robbie trangugiò ben tre shot di tequila prima di posare a favore di telecamera, e in un primo momento preferì mentire a familiari e amici, spiegando loro che il nudo sarebbe stato ottenuto tramite la CGI.

Una scelta forte, ma che senza dubbio contribuì a delineare sin dai primi minuti on-screen del personaggio la spregiudicatezza di Naomi Lapaglia. Per saperne di più, comunque, qui trovate la nostra recensione di The Wolf of Wall Street.