The Wolf of Wall Street, Donald Trump si presentò sul set: Cristin Milioti:'Un buffone'

La star di The Wolf of Wall Street, Cristin Milioti, ha raccontato un episodio del passato che non vorrebbe assolutamente rivivere. Si tratta della visita dell'ex presidente (all'epoca futuro) degli Stati Uniti d'America, Donald Trump. L'attrice ha ricordato il giorno in cui Trump si presentò sul set del film di Martin Scorsese.

"Si è imbucato sul set ed è stato un vero buffone, come ben sappiamo" ha dichiarato con franchezza Milioti.

L'attrice interpreta Teresa, la prima moglie dell'investitore Jordan Belfort (Leonardo DiCaprio), che in seguito scopre di essere stata tradita con Naomi - Margot Robbie insistette per il nudo nel film di Scorsese - ma la scena in cui Trump si è imbucato è quella in cui Teresa apre la portiera della limousine e scopre il marito che sniffa cocaina dal petto di Naomi.



Teresa colpisce Jordan, inveendo contro il marito e chiedendogli se ora è innamorato di Naomi:"Abbiamo girato dalle 20.00 alle 08.00 e abbiamo girato quella scena ancora e ancora" ha dichiarato Milioti, ammettendo di aver colpito realmente in maniera accidentale DiCaprio in faccia "un sacco di volte" durante le riprese.



"L'ho semplicemente schiaffeggiato per 12 ore. Ho sempre avuto un reale attaccamento per quella scena, perché puoi vedere questo personaggio che ha mandato giù molti rospi scatenarsi davvero" ha concluso l'attrice. Milioti ricorda il terrore prima di vivere quell'esperienza:"Non ero mai stata su un set cinematografico così grande. È stata un'esperienza irripetibile".



