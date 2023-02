The Wolf of Wall Street, cos'ha fatto di illegale Jordan Belfort?

In programmazione stasera su Rai Movie alle 21:10 ci sarà film con la famosa cantilena di Matthew McConaughey: The Wolf of Wall Street, celebre film di Martin Scorsese che vede Leonardo DiCaprio nei panni di Jordan Belfort, nonché protagonista della vicenda raccontata nel progetto.

Di cosa parla The Wolf of Wall Street?

Il film di Scorsese si concentra sulla storia di Jordan Belfort, famoso docente ed ex broker che venne conosciuto come 'Il Lupo di Wall Street'.

Quindi di quale colpe si sarebbe macchiato il protagonista reale della vicenda?

Nel 1998 Il Lupo di Wall Street sarebbe stato accusato di riciclaggio di denaro, frode e manipolazione del mercato di cui era competente, il mercato mobiliare. Tale accusa gli avrebbe poi fatto scontare delle pene salate, che però sarebbero aumentate proprio dopo l'uscita del film stesso, dopo il quale infatti pare che l'ex broker sia stato accusato da numerosi pubblici ministeri per non aver restituito interamente la cifra che doveva loro.

Durante il suo tempo in carcere, Belfort, incoraggiato da Tommy Chong, ha raccontato la sua storia: il personaggio ha infatti scritto due libri: "Il lupo di Wall Street" e "La cattura del lupo di Wall Street", gli stessi che hanno ispirato il regista americano nel 2013 a creare quello che ormai è diventato un cult del cinema moderno.

