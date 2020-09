The Wolf of Snow Hollow, il trailer ufficiale dell'ultimo film con Robert Forster

È grazie alla Orion Pictures che possiamo mostrarvi oggi il primo e intrigante trailer ufficiale di The Wolf of Snow Hollow, nuovo film diretto dall'apprezzato Jim Cummings (Thunder Road) e che vede tra i protagonisti anche il compianto Robert Forster, star di Breaking Bad e Jackie Brown scomparso lo scorso ottobre.

Il poliedrico Cummings ha anche scritto e interpretato il film, che racconta la storia di un gruppo di poliziotti di una piccola cittadina, appunto Snow Hollow, alle prese con un indagine su di un caso d'omicidio che ha del sovrannaturale. Si tratta di una commedia nera con elementi thriller-horror che la critica spera possa eguagliare l'intelligenza e il divertimento del precedente lavoro dell'autore.



Intervistato da EW, comunque, Cumming ha rivelato: "Il mio personaggio è un bulldozer, è molto stronzo e non ascolta nessuno. Ecco: lo presentiamo così il protagonista. È lui che comincia a pensare ci sia un serial killer in città e tutti gli altri iniziano a crede possa trattarsi addirittura di un lupo mannaro. E sta a lui convincere i suoi colleghi che non esistono cose del genere, anche se dovrebbe essere scontato. Ma le cose degenerano in fretta".



Nel cast di The Wolf of Snow Hollow troviamo anche Riki Lindhome, Chloe East e Jimmy Tatro. Uscirà in alcuni cinema selezionati e in video on demand il prossimo 9 ottobre.