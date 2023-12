The Wolf Man, Ryan Gosling out. il protagonista sarà Christopher Abbott!

Gli appassionati della Blumhouse erano sembrati più che entusiasti di vedere Ryan Gosling come nuovo protagonista di The Wolf Man. Qualcosa, però, sembra esser andato storto. L'attore, infatti, ha abbandonato il progetto ed è stato sostituito da Christopher Abbott che sarà il nuovo protagonista.

Dopo l'annuncio delle candidature dei Golden Globe 2024 e la presenza di Ryan Gosling in cinquina come miglior attore non protagonista per Barbie, l'attenzione è tornata, come è giusto che sia, sui progetti futuri dell'attore. Tra questi, però, non ci sarà The Wolf Man pellicola nel quale avrebbe dovuto interpretare il protagonista. I fan della Blumhouse avevano mostrato tutta la loro gioia alla notizia, sperando avere la possibilità di veder realizzata una pellicola ispirata al film del 1941.

Christopher Abbott prenderà il posto di Gosling nel ruolo del protagonista confermando quanto la produzione sia ancora in corso e che, anzi, punti a far uscire il film per la data d'uscita prevista, il 25 ottobre 2024. A dirigere The Wolf Man sarà Leigh Whannell che continuerà il suo fortunato sodalizio con la Blumhouse. Il percorso di realizzazione del film è stato molto complicato coinvolgendo registi diversi e, a quanto pare, attori diversi. Al momento sembra che il nome di Christopher Abbott sia quello definitivo.

Parlando del prossimo film del collega, George Clooney ha dichiarato come Margot Robbie e Ryan Gosling siano perfetti per il prequel di Ocean's. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!