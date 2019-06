The Witches: sul set del nuovo film con Anne Hathaway una persona è stata accoltellata

Un membro della troupe è stato pugnalato al collo sul set del remake di The Witches, film diretto da Robert Zemeckis con protagoniste Anne Hathaway e Octavia Spencer le cui riprese sono attualmente in corso negli studios della Warner Bros. Studios a Leavesden, nell'Hertfordshire.

La polizia dell'Hertfordshire ha fatto sapere in una dichiarazione che la vittima è stata ricoverata in ospedale e il suo presunto aggressore è stato arrestato. Si ritiene che i due uomini si conoscessero, secondo la dichiarazione.

"La polizia è stata chiamata alle 12,35 per essere avvisata di un incidente avvenuto nello stabilimento di produzione di Warner Bros a Leavesden", si legge nella dichiarazione. "Un uomo ha subito un infortunio al collo ed è stato portato in ospedale in ambulanza. Un secondo uomo è stato arrestato con l'accusa di aver ferito intenzionalmente la vittima, causando gravi lesioni fisiche, ed è attualmente in custodia. Si ritiene che gli uomini si conoscano l'un l'altro. In questo momento le indagini stanno cercando di stabilire le circostanze attorno a ciò che è accaduto."

La Warner Bros. ha rimesso la questione alla polizia e ha rifiutato qualsiasi commento.

La Hathaway è nel cast di The Witcher per interpretare il ruolo della Grande Strega, in quello che sarà un remake del film del 1990, a sua volta basato sul libro per bambini del 1983 scritto da Roald Dahl. Anche Chris Rock e Octavia Spencer sono fra i protagonisti. Al momento non è noto se alcuni di loro hanno assistito all'attacco. Il Daily Mail, che per primo ha riportato la storia, ha detto che le riprese sono state bloccate dopo che è iniziato un combattimento tra un rigger e uno stageman mentre sul set erano presenti circa 100 membri della troupe.

L'uscita di The Witches, vi ricordiamo, è programmata per il 16 ottobre 2020. Per Zemeckis, The Witches sarà un gothic south molto fedele al romanzo originale.