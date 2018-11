The Witches di Robert Zemeckis potrebbe far discutere in fase di casting

The Witches, nuovo adattamento del libro di Roald Dahl ad opera di Robert Zemeckis, potrebbe far discutere in fase di casting, secondo un nuovo report di GWW.

Secondo questo report, il nuovo film sarà ambientato in Alabama e avrà per protagonista un ragazzino afroamericano di 8-10 che, a differenza del libro, potrebbe non chiamarsi Luke. Anche la nonna del protagonista potrebbe finire per essere afroamericana, nonostante i casting non sono ancora ufficialmente iniziati.

Le Streghe è stato già adattato per il cinema nel 1990 con il film Chi ha paura delle streghe?, diretto da Nicolas Roeg e interpretato da Anjelica Huston. Accolto molto bene dalla critica, il film si rivelò un fiasco al botteghino, nonostante negli anni sia diventato un vero e proprio cult.

I libri di Roald Dahl sono stati più volte adattati per il grande schermo. Nel 1971 venne girato Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato diretto da Mel Stuart e interpretato da Gene Wilder, che divenne un successo e un titolo fondamentale per il cinema dedicato ai ragazzi. Nel 2005 Tim Burton realizzò un nuovo adattamento, La fabbrica di cioccolato, con Johnny Depp nel ruolo di Willy Wonka.

Nel 1996 Danny DeVito portò sullo schermo Matilda 6 mitica, con la giovane star Mara Wilson, tratto dal romanzo di Dahl, Matilda. Henry Selick, regista di Nightmare Before Christmas si occupò nello stesso anno di James e la pesca gigante, prodotto da Tim Burton. Un buon riscontro di critica ma un tiepido risultato al botteghino ottenne Fantastic Mr. Fox di Wes Anderson nel 2009, tratto dal romanzo intitolato Furbo, il signor Volpe. L'adattamento più recente è firmato Steven Spielberg, che nel 2016 girò Il GGG - Il grande gigante gentile, tratto dal romanzo Il GGG del 1982, già adattato alla fine degli anni '80 con il film animato dal titolo Il mio amico gigante