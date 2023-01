The Witcher, la terza stagione sarà divisa in due parti? Hissrich: 'Non è da escludere'

E' arrivato il nuovo anno, e il 2023 è (o dovrebbe) essere l'anno dell'uscita della terza stagione di The Witcher che vede ancora Henry Cavill come protagonista. Per chi ancora non lo sapesse, infatti, Liam Hemsworth sarà il nuovo Geralt of Rivia.

Il nuovo capitolo di The Witcher sarà più incentrato sui libri, e questa è solamente una delle novità in arrivo sulla terza stagione della serie Netflix tanto amata dal pubblico. Nonostante non sia ancora chiara la sua data d'uscita, la showrunner Lauren Schmidt Hissrich ha parlato, in un'intervista per Collider, della possibilità di dividere il terzo capitolo in due parti, rilasciandole a distanza di tempo:

"Non ne abbiamo ancora parlato, ma penso che a questo punto non sia da escludere", ha risposto la Hissrich. Ma poco dopo l'intervista, la stessa continua dicendo che: "Se Dio vuole, la faremo uscire interamente. Ma chi lo sa, vedremo cosa accade".

Non resta dunque che aspettare notizie sui dettagli della data e delle modalità di rilascio su Netflix della serie. Pare che però entro la fine dell'anno sia confermata la sua uscita: "Credo fermamente che, ovviamente, se non ne siamo orgogliosi non faremo uscire nulla. Ed è questo che stabilisce la nostra data di rilascio. Comunque, c'è ancora molto tempo, all'incirca 8 mesi prima della terza stagione di The Witcher".

Vi piacerebbe l'idea di un'uscita dilazionata di The Witcher 3? Fatecelo sapere nei commenti!