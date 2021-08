The Witcher, Lauren Hissrich: 'La stagione 2 deve essere grandiosa se vogliamo anche la 3'

Continuano i lavori per terminare la seconda stagione di The Witcher, e la showrunner della serie, Lauren Hissrich, parla con grande franchezza quando dice che l'impegno deve sempre essere al massimo... Perché la cancellazione di qualsiasi serie, anche la loro, non è mai fuori discussione.

Se pensavate che il successo ottenuto con la prima stagione di The Witcher ponesse automaticamente la produzione in una botte di ferro, beh, vi sbagliavate di grosso.

Come ricorda anche la showrunner della serie, Lauren Hissrich, con molta umiltà, fino a che non arriva l'annuncio del rinnovo, questo non va mai dato per scontato. E per evitare la cancellazione c'è solo un modo: realizzare un buon prodotto.

"No, non c'è ancora stato un rinnovo formale" ha rivelato la Hissrich durante una recente intervista "Infatti adesso la nostra attenzione è tutta sulla seconda stagione. Ora abbiamo una data d'uscita. La serie arriverà il 17 dicembre su Netflix. E c'è ancora un sacco di lavoro di lavoro da fare in post-produzione, quindi faccio la spola tra Los Angeles e Londra per terminare tutto".

"E per ora è questo il nostro focus, perché abbiamo bisogno di una seconda stagione grandiosa se vogliamo sperare di averne una terza" conclude.

Un primo trailer per la seconda stagione stagione di The Witcher ci è già stato mostrato... Voi cosa ne pensate?