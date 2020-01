The Witcher sarà un film? Alcuni rumor vogliono Netflix al lavoro su Nightmare of the Wolf

Già prima che Henry Cavil si unisse al cast di The Witcher, in casa Netflix serpeggiava la voce che una pellicola animata avrebbe collegato la prima e la seconda stagione della serie e adesso secondo quegli stessi rumor la piattaforma leader dell'intrattenimento si starebbe muovendo per produrla.

La pellicola animata s'intitolerebbe The Witcher: Nightmare of the Wolf e la sceneggiatura sarebbe curata da Beau DeMayo, showrunner dell'episodio 1x03 intitolato Betrayer Moon, adattamento del racconto breve intitolato proprio The Witcher.

Stando a quanto già fatto da DeMayo con l'episodio, l'avventura animata potrebbe mantenere le stesse atmosfere horror e gli umori tetri, che aggiungerebbero non poco carattere alla storia.

Nel casting vocale troveremmo invece lo stesso Cavil, che anche in questo caso darà voce a Geralt di Rivia, detto anche "Lupo Bianco", da cui il nome del progetto. A rafforzare il rumor la marcata assenza di Cavil agli eventi promozionali della prima stagione e, a meno che non fosse impegnato in qualche arena fantasy online, è probabile fosse in sala d'incisione.

Altro indizio lo fornirebbero le precedenti dichiarazioni di Tomek Baginski, produttore esecutivo per Netlfix:

"Abbiamo in programma alcune interessanti sorprese tra le stagioni, ma non dirò esattamente cosa accadrà. Non voglio destare troppo l'interesse, ma chissà che non rivedremo The Witcher in un nuovo stile. Tuttavia queste sono cose di cui preferirei non parlare troppo per ora. ”

Se fossimo uno dei villain di James Bond a questo punto staremmo già accarezzando un gatto con un sorriso compiaciuto sulle labbra... Eppure, Nightmare of the Wolf non è stato ancora confermato, ma con la seconda stagione attualmente in lavorazione, eventuali notizie in merito non tarderanno ad arrivare.

