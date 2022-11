The Witch, Anya Taylor-Joy rifiutò la Disney per il film:'Avevo una sensazione positiva'

Anya Taylor-Joy negli ultimi anni ha costruito una carriera in costante ascesa, consolidata dal ruolo in La regina degli scacchi su Netflix. In una recente intervista rilasciata a Harper's Bazaar, Taylor-Joy ha ricordato un aneddoto interessante che riguarda il suo esordio sul grande schermo in The Witch di Robert Eggers.

"Ricordo che fu lo stesso giorno in cui mi offrirono di partecipare ad un pilot di Disney Channel e fu così entusiasmante ricevere offerte del genere che iniziai a correre per tutta la casa. Decisi di rifiutare perché avevo una sensazione positiva di The Witch che mi ha permesso di dimenticare la possibile esperienza con Disney" ha dichiarato Taylor-Joy. Scoprite la nostra recensione di The Witch, uscito nelle sale nel 2015.



L'attrice ha interpretato Thomasin, protagonista femminile dell'opera prima di Robert Eggers che racconta la storia di una famiglia del New England del diciassettesimo secolo che viene scomunicata e mandata in esilio. Qualche mese più tardi, all'inizio di un bosco dove William (Ralph Ineson) ha deciso di portare la propria famiglia a vivere, una strega rapisce improvvisamente Samuel, il più piccolo dei suoi figli.



Un set incredibile, a diverse ore di distanza da Toronto. Un'esperienza che ha segnato inevitabilmente Anya Taylor-Joy:"Mi ha fornito i capisaldi del mio modo di lavorare ora, che essenzialmente è l'idea che non ci sia gerarchia sul set: lavori duramente, rimani nelle inquadrature, e non presumi che qualcun altro lo faccia al posto tuo. Il tuo titolo non si ferma all'attore: sei un creativo in questo film ed è così che devi affrontarlo".



Nel 2020 delle "vere" streghe elogiarono il finale di The Witch, una delle opere prime più sorprendenti dell'ultimo decennio.