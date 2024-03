The Wild Robot, un robot adorabile e selvaggio nel trailer del film con Pedro Pascal!

Dalla carta all'audiovisivo: sono innumerevoli e prestigiosi i casi in cui i libri hanno ispirato il cinema, divenendo l'ossatura, la colonna portante di capolavori che hanno segnato indelebilmente la storia della settima arte. Ed ecco che è in arrivo l'ennesimo film animato tratto da un testo letterario.

Stiamo parlando di The Wild Robot, la pellicola prodotta da DreamWorks Animation e distribuita da Universal Pictures che approderà nelle sale mondiali dal 20 settembre 2024. Per alimentare l'attesa, i canali sociali della Universal hanno reso pubblico il primo trailer dell'opera, tratta dall'omonimo romanzo illustrato firmato Peter Brown.

Fulgida la dicotomia tecnologia-natura sin dalle prime inquadrature del filmato, il quale ci mostra uno sguardo iniziale alle avventure di un buffo robot, Roz, dapprima spaesato all'interno di un habitat incontaminato, a contatto con specie animali e vegetali ricche di colori, sfumature ed emozioni, le stesse che sembrano travolgere come un vento tempestoso lo stesso androide, in un tutt'uno col mondo intorno, tanto alieno quanto ospitale.

Scritto e diretto da Chris Sanders, acclamato regista di film animati del calibro di Dragon Trainer, Il Richiamo della Foresta e Lilo&Stitch, la prossima fatica della DreamWorks (in attesa di Shrek 5 nel 2025) può contare su un cast di primissima categoria: Lupita Nyong’o, Pedro Pascal, Kit Connor, Stephanie Hsu, Mark Hamill e Catherine O'Hara sono a bordo del progetto, che si prospetta un appuntamento immancabile per bambini e non solo: il sinolo tra macchine ed ambiente è una tematica di scottante attualità e oggi, più che mai, urge un percorso educativo che possa contare, tra i protagonisti, il cinema, eccezionale strumento pedagogico.

Intanto, aspettando l'uscita di The Wild Robot, ecco cosa sappiamo in merito a Shrek 5, altra grande occasione di incontro in sala per spettatori di ogni età.