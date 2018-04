The Wife: Glenn Close in odore di Oscar nel primo trailer del film

Sony Pictures Classics ha diffuso in streaming il primo trailer ufficiale di The Wife, dramma diretto da Björn Runge con protagonisti assoluti Glenn Close e Jonathan Pryce.

Presentata lo scorso autunno al Toronto International Film Festival, la pellicola è basata sul romanzo omonimo scritto nel 2003 da Meg Wolitzer, giunta ormai al terzo adattamento tratto da una sua opera dopo This Is My Life, scritto e diretto da Nora Ephron, e il televisivo Surrender, Dorothy.

Nel cast della pellicola, oltre ai due personaggi principali, troviamo anche Christian Slater, Harry Lloyd, Max Irons e Alix Wilton Regan. C’è già chi, avendo visto la pellicola, si è spinto a ipotizzare una probabile candidatura ai prossimi Premi Oscar per la Close; con una carriera iniziata nel lontano 1982, l’attrice è stata nominata agli Academy Awards ben sei volte (per Il mondo secondo Garp, Il grande freddo, Il migliore, Attrazione fatale, Le relazioni pericolose e Albert Nobbs) senza mai purtroppo riuscirne a vincere nessuno.

The Wife approderà nelle sale americane il 3 agosto 2018.

Sinossi: in The Wife Joan Castleman (Close) è la moglie di Joe, scrittore di successo. La storia si snoda attraverso alcuni flashback che ci portano all’interno della loro vita privata e mettono in risalto il fatto che Joan vive da anni all’ombra del marito, un matrimonio condizionato da molti bassi, visti i continui tradimenti di lui. La goccia che farà rovesciare il vaso sarà quando a Joe verrà consegnato il Premio Nobel per la letteratura; in quel momento tutta la rabbia e la frustrazione represse per anni torneranno a galla.