The Wicker Man: il capolavoro del cinema horror compie 50 anni e rinasce in 4K

Il classico del cinema horror The Wicker Man, cult britannico diretto da Robin Hardy, si sta preparando a festeggiare il suo 50esimo anniversario e per l'occasione il film tornerà in una nuova versione restaurata in 4K.

La conferma arriva da Lionsgate, che ha annunciato che The Wicker Man uscirà in home-video in un'edizione commemorativa SteelBook in 4K Ultra HD, oltre che a nuove versioni Blu-ray e digitali realizzate a partire dalla stessa versione restaurata. L'uscitaè prevista per il 17 ottobre 2023 sul mercato britannico, mentre in Italia questa edizione del film film arriverà con Midnight Factory, etichetta Plaion Pictures dedicata al mondo del cinema horror, durante il mese di novembre.

The Wicker Man, noto anche agli occhi del pubblico più generalista grazie al noto remake con Nicolas Cage e per aver ispirato non poco l'acclamato Midsommar di Ari Aster con Florence Pugh, racconta la storia di una giovane ragazza che scompare misteriosamente e del sergente di polizia Howie che viene inviata su una remota isola scozzese per indagare. Giunto sull'isola, però, il poliziotto si imbatte in una comunità solo apparentemente cordiale e tranquilla, una comunità che in segreto segue un inquietante culto pagano sotto la guida di Lord Summerisle, interpretato dall'indimenticabile Christopher Lee.

Tra l'altro, sempre per i festeggiamenti del 50esimo anniversario del film originale, è stata annunciata anche la serie tv di The Wicker Man, che sarà sviluppata dall'attore e regista Andy Serkis.