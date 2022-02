The White Lotus 2, Theo James e altri tre attori si aggiungono al cast della serie HBO

Continua a crescere il cast della seconda di The White Lotus, la serie HBO ideata da Mike White che aggiunge ora all'ensemble anche l'attore di Divergent Theo James e altri tre interpreti.

Avevamo già visto come diversi attori si fossero già uniti al cast di White Lotus 2, da Michael Imperioli a Aubrey Plaza a Haley Lu Richardson, e adesso si aggiungono altri 4 nomi all'appello.

Theo James (Divergent, Sanditon), Meghann Fahy (The Bold Type, Sida tra i fornelli), Will Sharpe (Sherlock, Flowers) e Leo Woodall (Cherry, Holby City) sono i nuovi arrivati in questo singolare viaggio che ci riserverà grandi sorprese.

Theo James e Meghann Fahy saranno due personaggi del cast regolare, Cameron e Daphne Babcock, marito e moglie in viaggio con un'altra coppia, Harper e Ethan Spiller (interpretata invece da Plaza e Sharpe).

Leo Woodall, invece, avrà il ruolo ricorrente di Jack, un magnetico individuo anch'egli ospite al resort White Lotus.

Degli interpreti della prima stagione della serie, invece, rivedremo Jennifer Coolidge, anche se non sappiamo in quale veste (ovvero se presterà di nuovo il volto a Tanya McQuoid o interpretà invece un nuovo personaggio).

Come anticipato da Mike White in una precedente intervista, dopotutto "Non credo sarebbe stato credibile se avessimo riproposto gli stessi ospiti in un'altra vacanza tutti insieme. Ma magari potrebbe essere una cosa alla Marvel Cinematic Universe, dove alcuni di loro torneranno... Ma abbiamo siglato contratti per una singola stagione con tutti gli attori, quindi è tutto da vedere anche in termini di disponibilità".