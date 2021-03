The Whale, Ty Simpkins nel cast del nuovo film di Darren Aronofsky

Ty Simpkins, star di Jurassic World e Insidious, è stato ufficializzato nel cast di The Whale, il nuovo film di Darren Aronosfky, prodotto da A24. Simpkins si unisce a nomi già annunciati come Brendan Fraser e Hong Chau, protagonisti del film. Aronofsky torna dietro la macchina da presa a quattro anni di distanza da Madre!.

The Whale racconta la storia di un insegnante d'inglese solitario che soffre di gravi problemi d'obesità, e tenta di ricreare un rapporto con la figlia adolescente per un'ultima possibilità di redenzione. Simpkins interpreterà il personaggio di nome Thomas, ma non sono stati rivelati ulteriori dettagli.



Come riportato in precedenza da Deadline, del cast potrebbero far parte anche Samantha Morton e Sadie Sink.

Samuel D. Hunter sta lavorando alla sceneggiatura di The Whale, prodotto da A24 e Protozoa Pictures.

Ty Simpkins tornerà a recitare nel franchise di Insidious, partecipando al quinto capitolo che segnerà il debutto alla regia di Patrick Wilson.

Simpkins, 19 anni, è noto per le sue partecipazioni a film del calibro di Jurassic World, al fianco di Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, e Iron Man 3, nei panni di Harley Keener, tornato in un breve cameo anche in Avengers: Endgame.

Dal 2001 al 2005, Ty Simpkins è apparso nella celebre soap americana Sentieri.



