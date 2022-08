The Whale: primo sguardo a Sadie Sink di Stranger Things nel film di Darren Aronofsky

Dopo aver visto la prima immagine di Brendan Fraser, ecco arrivare anche il primo sguardo a Sadie Sink in The Whale, film che segna il ritorno alla regia di Darren Aronofsky a cinque anni di distanza da Madre! La pellicola sarà presentata nei prossimi giorni in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia. Subito dopo il salto trovate l'immagine.

Il film racconta la storia di Charlie (Fraser), un professore d'inglese che soffre di grave obesità e tenta di riallacciare i rapporti con la figlia adolescente, che si è allontanata da lui, per cercare un'ultima possibilità di riscatto. Sadie Sink interpreterà Ellie, la figlia del protagonista. Nel cast ci sono anche Samantha Morton, Ty Simpkins e Hong Chau.

Nonostante possa sembrare offensivo intitolare un film su un uomo obeso The Whale (La balena), Aronofsky ha dimostrato in passato di avere abbastanza esperienza nel ritrarre personaggi tragicamente imperfetti in una luce umanamente comprensiva, come in Requiem for a Dream e The Wrestler.

Lo scorso autunno Brendan Fraser aveva dichiarato che The Whale è qualcosa di mai visto prima. La stampa ha accolto il progetto come il ritorno di Fraser a Hollywood dopo diverso tempo.

"Sarà qualcosa che non avete mai visto prima. Questo è davvero tutto ciò che posso dire al riguardo". Non moltissimo in effetti, ma conoscendo la storia del regista in questione sappiamo che qualunque cosa farà sarà divisivo e mai accomodante, come ad esempio è stato per il suo ultimo film, Madre! che ha letteralmente spaccato sia il pubblico che la critica, polarizzando i giudizi in maniera netta.

In futuro avremmo dovuto vedere Brendan Fraser in Batgirl nei panni del villain Firefly, ma Batgirl è stato cancellato da Warner Bros a riprese già ultimate e non uscirà né in sala né in streaming per questioni economiche.