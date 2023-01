The Whale, Sadie Sink sul suo personaggio:'C'è del buono in Ellie'

La star di Stranger Things, Sadie Sink, ha rilasciato un'intervista a The Hollywood Reporter nella quale ha approfondito il suo ruolo nel film The Whale con protagonista Brendan Fraser. Sink ha offerto il proprio punto di vista su Ellie, un personaggio che le ha permesso di ottenere elogi da critica e pubblico.

"Mentre giravamo le prime volte pensavo 'Ha davvero molti lati oscuri' ma alla fine ho capito che si sono sviluppati con il tempo e derivano da tutto il dolore che ha sopportato e che ancora prova. È molto insicura e non ha trovato ancora il suo posto nel mondo" ha dichiarato.



In realtà Ellie è anche un personaggio positivo:"C'è del buono in Ellie. Non so se il mio personaggio sia del tutto buono o del tutto cattivo. Gioca con il padre, cerca di sfidarlo ma Charlie riesce a leggere tra le righe di quello che sta accadendo. Lui sa che dentro di lei c'è del buono e anche io in fondo sono convinta che sia una persona buona". Il film ha ottenuto ottimi riscontri da parte di critica e pubblico ma nonostante la candidatura Brendan Fraser non parteciperà ai Golden Globe.



The Whale, diretto da Darren Aronofsky, racconta la storia di Charlie, un insegnante d'inglese che soffre di obesità e solitudine e che cerca di riallacciare i rapporti con la figlia adolescente Ellie per cercare di ottenere un'ultima possibilità di redenzione.

Nel cast del film anche Hong Chau, Ty Simpkins e Samantha Morton. Il lungometraggio è l'adattamento dell'omonima opera teatrale di Samuel D. Hunter.



Sul sito potete recuperare la recensione di The Whale, presentato a Venezia e Toronto lo scorso autunno.