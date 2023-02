The Whale: rivelata la data di uscita della versione digitale e Blu-ray!

Tra pochi giorni l'ultimo vincitore dei Critics Choice Awards Brendan Fraser arriverà nelle sale con The Whale, la pellicola diretta da Darren Aronofsky (Requiem for a Dream) che debutterà nei cinema italiani il prossimo 23 febbraio.

Il film, che è stato presentato alla 79ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia il 4 settembre 2022, al Toronto International Film Festival l'11 settembre e distribuito nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal 9 dicembre 2022, arriverà in versione digitale, Blu-ray e DVD il prossimo 14 marzo.

Naturalmente queste versioni ospiteranno diversi contenuti extra, come il dietro le quinte intitolato "People Are Amazing: Making The Whale" e "The Sounds of the Sea: Scoring The Whale", incentrato invece sulla colonna sonora del film.

La pellicola, basata sull'acclamata commedia omonima, è incentrata su un insegnante di inglese obeso e solitario, che cerca di riallacciare i rapporti con la figlia adolescente allontanata per avere un'ultima possibilità di redenzione.

Il cast del film è composto da Brendan Fraser (The Mummy), Sadie Sink (Stranger Things), Hong Chau (The Menu), Ty Simpkins (Jurassic World) e Samantha Morton (The Walking Dead). La sceneggiatura è scritta da Samuel D. Hunter.

Prima di salutarvi, vi invitiamo a recuperare la nostra recensione di The Whale. Rimanete sintonizzati per non perdervi tutti i prossimi aggiornamenti!